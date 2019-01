P&G ob rasti dobička izboljšal napoved

New York, 23. januarja - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je v drugem četrtletju poslovnega leta vknjižil 28-odstotno rast dobička, ki se je ustavil pri 3,2 milijarde dolarjev (2,8 milijarde evrov). Prihodki so ostali nespremenjeni pri 17,4 milijarde dolarjev (14,6 milijarde evrov), v koncernu pa so ob objavi rezultatov izboljšali celoletno napoved.