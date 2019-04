V kanadskih gorah našli trupla treh svetovno znanih alpinistov

Montreal, 22. aprila - V kanadskih gorah so v nedeljo našli trupla treh svetovno znanih alpinistov, dveh Avstrijcev in Američana, ki jih je zasul snežni plaz. Vsi trije alpinisti so bili izkušeni plezalci, ki so v Skalnem gorovju skušali preplezati vzhodno steno gore Howse Peak v narodnem parku Banff v Zahodni Alberti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.