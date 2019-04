Kanadske gore domnevno zahtevale življenja treh znanih alpinistov

Montreal, 19. aprila - V kanadskih gorah od torka zvečer pogrešajo tri svetovno znane alpiniste, dva Avstrijca in Američana, za katere se bojijo, da so umrli v snežnem plazu. Vsi trije alpinisti so bili izkušeni plezalci, ki so v Skalnem gorovju skušali preplezati vzhodno steno gore Howse Peak v narodnem parku Banff, poročajo tuje tiskovne agencije.