Stefan Cakić ne bo vložil zahteve za varstvo zakonitosti

Ljubljana, 20. aprila - Stefan Cakić, ki je bil zaradi uboja Gašperja Tiča pravnomočno obsojen na deset let zapora, se je odločil, da ne bo vložil zahteve za varstvo zakonitosti, danes poročata Delo in Slovenske novice. Kazen je tako postala dokončna in izvršljiva, Cakić pa jo že prestaja v zavodu za prestajanje kazni Dob.