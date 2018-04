Sodišče Cakiću dosodilo osem let in pol zapora

Ljubljana, 20. aprila - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je Stefana Cakića danes spoznal za krivega uboja igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšanje prištevnosti in zanj določil osem let in pol zapora. Tožilstvo in obramba se še nista odločila o pritožbi, Cakić pa je zaprosil, da bi zaporno kazen začel prestajati še pred pravnomočnostjo sodbe.