Ljubljana, 21. aprila - Inšpekcijski organi so lani skupaj rešili 131.207 zadev in opravili 107.505 inšpekcijskih nadzorov. Skupaj so izrekli 92.031 ukrepov, od tega 56.291 upravnih ukrepov in 35.740 prekrškovnih, kaže letno poročilo inšpekcijskega sveta.