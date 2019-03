Inšpektorji odkrili številne nepravilnosti v javnih zdravstvenih zavodih

Ljubljana, 25. marca - Zdravniki poleg rednega dela opravijo še po več sto ur dežurstev in nadur na mesec. Pri tem pa se, kot razkriva poročilo o delu inšpektorata za javni sektor v letu 2018, objavljeno med vladnimi gradivi, pojavljajo tudi številne nepravilnosti in kršitve predpisov v javnih zdravstvenih zavodih pri evidentiranju in obračunu ur.