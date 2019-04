Gradnja hitre ceste Ptuj-Ormož se bo še nekoliko zavlekla

Markovci, 19. aprila - Gradnja viadukta Sejanci v Ormožu poteka v skladu z načrti in bo predvidoma zaključena do letošnje jeseni, začetek gradnje prvega odseka hitre ceste med Markovci in Ormožem pa se bo zavlekel še za dodatnih šest do osem mesecev. Okoljsko ministrstvo je namreč odločilo, da je za ta odsek potrebno okoljevarstveno soglasje.