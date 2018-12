Razprava glede trase hitre ceste Ptuj-Ormož še brez odgovora

Markovci, 18. decembra - Medtem ko gradnja viadukta Sejanca napreduje v skladu s časovnico in je izdelava projektne dokumentacije za odseka med Markovci in Ormožem v zaključni fazi, pa je še naprej precej nejasnosti pri prostorskem umeščanju hitre ceste Ormož-Ptuj v delo od Markovcev proti Ptuju. Prejšnji teden so začeli iskati izvajalca za izdelavo študije variant.