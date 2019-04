Na Vipavski hitri cesti promet za več ur ohromili dve prometni nesreči

Vipava, 19. aprila - Kar dve prometni nesreči sta dopoldne za več ur za promet zaprli polovico vipavske hitre ceste med razcepom Nanos in priključkom Vipava v smeri Italije, so za STA pojasnili na novogoriški policijski upravi. Podrobnosti še niso znane, prvi podatki pa kažejo, da je v obeh primerih prišlo do poškodb udeležencev.