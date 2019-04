Vipavska hitra cesta zaprta med razcepom Nanos in Vipavo proti Vrtojbi

Na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani so odstranili posledice prometne nesreče. Ostal je daljši zastoj, sega skoraj do priključka Unec, potovalni čas se podaljša za približno pol ure.

Na štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica sever so odstranili posledice prometne nesreče proti Ljubljani. Ostal je zastoj, potovalni čas se podaljša za 5-10 minut.

Gneča in zastoj je tudi na dolenjski avtocesti med predorom Debeli hrib in priključkoma Šmarje Sap proti Novemu mestu, potovalni čas se podaljša za 10-15 minut ter na dolenjski avtocesti pred zaporo pri počivališču Zaloke proti Hrvaški, potovalni čas se podaljša za približno 15-20 minut.

Zastoja sta tudi na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški ter na gorenjski avtocesti na posameznih odsekih med počivališčema Voklo in Povodje proti Ljubljani.

Čakalna doba pri izstopu iz države je za osebna vozila na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje.

V času velikonočnih praznikov velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, in sicer danes med 14. in 21. uro ter v nedeljo in ponedeljek med 8. in 21. uro, poroča prometnoinformacijski center.