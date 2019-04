Kristjani začenjajo osrednje dogajanje letošnje velike noči

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 17. aprila - Kristjani bodo v prihodnjih dneh obhajali svoj največji in najpomembnejši praznik - veliko noč, s katerim se spominjajo Jezusove smrti in vstajenja od mrtvih. Po besedah ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika je učlovečenje Boga in njegovo darovanje na križu edinstveno za katoliško vero in ga druge vere ne poznajo.