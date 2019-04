Vse o krvnem raku v knjižici Spregovorimo o krvnem raku

Ljubljana, 18. aprila - Pri krvnih rakih gre za klonsko razmnoževanje rakavih celic, ki so potomke ene celice, ki se rakavo spremeni. Številne rakave celice nastajajo v našem telesu vsak dan, a jih naš imunski sistem prepozna in odstrani. Na neki točki se to ne zgodi in posledica je krvni rak, je ob izidu knjižice Spregovorimo o krvnem raku dejal hematolog Samo Zver.