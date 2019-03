Zdrav življenjski slog lahko ogroženost z rakom zmanjša za do 50 odstotkov

pripravila Domenika Presekar

Ljubljana, 3. marca - Z zdravim življenjskim slogom bi lahko ogroženost z rakom zmanjšali za do 50 odstotkov. Tudi teden boja proti raku, ki se začenja v ponedeljek, poudarja, da zdrava prehrana in gibanje nista dovolj. Da ne zbolimo za rakom, je treba opustiti kajenje, omejiti sončenje in pitje alkohola ter se redno udeleževati presejalnih programov.