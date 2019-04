Na Otočcu 3. Festival velikonočne potice

Otočec, 18. aprila - Družba Terme Krka je v Hotelu Grad Otočec danes pripravila 3. Festival velikonočne potice. Te so danes razstavili in izbrali najboljše, hkrati pa festival dobrodelno obarvali. Na festival prispele potice so prodajali po enotni simbolični ceni, ves iztržek pa bodo namenili družinam v stiski oz. novomeškemu območnemu združenju Rdečega križa.