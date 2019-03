V Termah Krka lani petodstotna rast zdraviliško-turističnih storitev

Novo mesto, 30. marca - V Termah Krka, ki v okviru novomeške Krke združujejo terme v Dolenjskih in Šmarjeških Toplicah, obmorski center Talaso Strunjan, Hotele Otočec in novomeški poslovni hotel Krka, so primerljivo predlansko prodajo s 37,5 milijona evrov lani presegli za pet odstotkov. Rast so dosegli v vseh zdraviliških enotah, največjo pa v Termah Dolenjske Toplice.