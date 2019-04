V Kranju razsvetljava na stadionu in nov dom starostnikov

Kranj, 18. aprila - Kranjski mestni svetniki so na sredini seji potrdili prerazporeditev sredstev za začetek urejanja 1,2 milijona evrov vredne razsvetljave na nogometnem igrišču in atletskem stadionu. Odločili so se tudi za začetek pridobivanja dokumentacije za gradnjo novega doma starostnikov in za izgradnjo vrtca Bitnje brez javno-zasebnega partnerstva.