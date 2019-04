Nemška vlada sprejela osnutek zakona o strožjih deportacijah migrantov

Berlin, 18. aprila - Nemška vlada je v sredo sprejela osnutek zakona o strožjih deportacijah migrantov, ki ga je predlagal notranji minister Horst Seehofer. Združenja s področja integracije so do osnutka kritična, češ da s svojimi strožjimi ukrepi delno krši pravo Evropske unije in da ne bo pripomogel k integraciji, ampak bo učinek ravno obraten.