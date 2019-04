Podpisana nova kolektivna pogodba premogovništva Slovenije

Velenje, 17. aprila - V Premogovniku Velenje so danes predsednik Energetske zbornice Slovenije Marjan Eberlinc, zaupnik SDRES Asmir Bečarević, predsednik SPESS Peter Bršek in izvršni direktor zbornice Anton Colarič podpisali novo kolektivno pogodbo premogovništva Slovenije. "Premogovništvo je specifična panoga, ki terja poseben odnos do delavcev," je dejal Eberlinc.