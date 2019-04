Sindikati pri regresu nekoliko popustili, potni stroški bodo trd oreh

Ljubljana, 17. aprila - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja, ki so se danes prvič sestali na pogajanjih o letošnjem regresu in načinu obračunavanja potnih stroškov, pričakovano še niso uskladili stališč. So pa v sindikatih nekoliko popustili pri regresu, medtem ko pri potnih stroških obe strani ugotavljata, da imata že v izhodišču popolnoma različne poglede.