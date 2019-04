Vlada in sindikati na pogajanjih o regresu in potnih stroških

Ljubljana, 17. aprila - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja bodo danes začeli pogajanja. Prvi vprašanji, ki se jih bodo lotili, sta višina letošnjega regresa za letni dopust ter povračilo stroškov prevoza. Pogajanja bodo, kot kaže, zahtevna, saj so pogajalska izhodišča vlade in sindikatov precej vsaksebi.