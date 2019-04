Geza Filo: Velika noč vsakemu človeku podarja oznanilo upanja v novo življenje

Ljubljana, 15. aprila - Evangeličanski škof Geza Filo je na vse kristjane, drugače verujoče in sodržavljane naslovil letošnjo poslanico velike noči, ki vsakemu človeku podarja oznanilo upanja v novo življenje. "Ko odmiramo grehu, na sebi nosimo Kristusovo smrt. To umiranje nam zagotavlja resnično vstajenje in življenje," je dejal in vsem zaželel vesele praznike.