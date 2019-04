Notredamsko katedralo zajel obsežen požar

pripravila Vesna Rojko

Pariz, 15. aprila - Znamenito pariško gotsko katedralo Notre Dame je danes zajel požar, s katerim se bori več sto gasilcev. Žrtev ni zahteval, je pa že uničil stolpič in grozi uničenje celotne mojstrovine in dragocenih umetnin v njej. Vzrok požara še ni znan, a na katedrali so ravno potekala obsežna obnovitvena dela, ki bi po oceni gasilcev lahko bila vzrok.