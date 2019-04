Minister: Iz notredamske katedrale rešili večino dragocenosti

Pariz, 16. aprila - Iz znamenite pariške katedrale Notre Dame, ki jo je v ponedeljek pozno popoldne zajel požar, so pred ognjem rešili večino umetnin in relikvij, je danes povedal francoski minister za kulturo Franck Riester. Na varnem sta med drugim za katoličane pomembni trnjeva krona in tunika svetega Alojzija, je pojasnil po poročanju tujih tiskovnih agencij.