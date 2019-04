Kriminalisti nadaljujejo preiskavo požara v obratu z odpadki v Lenartu

Lenart, 15. aprila - Preiskava požara, ki je v noči s sobote na nedeljo zajel obrat z odpadki v enoti podjetja Salomon v Lenartu, je v teku. Kot je danes za STA povedal Bojan Kitel s Policijske uprave Maribor, so kriminalisti ogled požarišča opravili v nedeljo, zdaj pa preiskavo nadaljujejo s preverjanjem dejstev in okoliščin. Vzrok požara in škoda še nista znana.