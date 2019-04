Lenart, 14. aprila - Ponoči je zagorelo v lenarškem podjetju, ki se ukvarja s skladiščenjem in predelavo odpadkov. Ogenj je zajel veliko halo, v kateri so skladiščili odpadne plastične materiale. Med gašenjem je bil poškodovan gasilec. Vzrok in škoda še nista znana.