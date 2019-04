Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 4.)

Ljubljana, 12. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o udeležbi slovenskega premiera Marjana Šarca na vrhu 16+1 v Dubrovniku in izjavah, ki jih je dal ob robu tega srečanja. Pisale so tudi o pozivu stranke Levica naj vlada prepreči izročitev ustanovitelja Wikileaksa Juliana Assangea ZDA in mu ponudi politični azil v Sloveniji.