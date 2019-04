Primorske novice o spremembah v Hotelu Bernardin (13. 4.)

Koper, 12. aprila - Sonja Ribolica v komentarju Kaj vse bo novega razen direktorja? piše o menjavi predsednika uprave Hotela Bernardin. Dejstvo, da novi prvi mož prihaja iz Save Turizma, ni presenetljivo, saj je to korak bližje k vključitvi družbe v državni turistični holding. Kot opozarja, pa so problematična vlaganja hotelov, ki so zaradi prezadolženosti premajhna.