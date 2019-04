Gradnja poti čez koprski kanal Grande v zaključni fazi

Koper, 14. aprila - Gradnja kolesarske in pešpoti čez kanal Grande v Kopru je v zaključni fazi, zaključujejo še hortikulturno ureditev in tlakovanje, pojasnjujejo na mestni občini. V sklopu naložbe je občina že zgradila most za pešce in kolesarje, hortikulturno uredila območje in samo brežino kanala Grande ter postavila javno razsvetljavo in stojala za kolesa.