Za izvedbo poti čez kanal Grande štiri ponudbe

Koper, 10. avgusta - Do izteka roka je Mestna občina Koper prejela štiri ponudbe za izvedbo projekta kolesarske in pešpoti čez kanal Grande, od katerih nobena ni presegla predvidene vrednosti. Kot so za STA pojasnili na občini, bodo zdaj ponudbe pregledali, z izbranim izvajalcem pa bodo predvidoma v začetku septembra podpisali tudi pogodbo.