Jakopičeva nagrada za življenjsko delo letos Milanu Eriču

Ljubljana, 11. aprila - Akademski slikar, ilustrator in avtor animiranih filmov Milan Erič dobi nagrado Riharda Jakopiča za življenjsko delo za leto 2019. Resnih vsakodnevnih problemov se loteva na kritičen, velikokrat s humorjem opremljen in popestren način vrhunskega slikanja in risanja, piše v utemeljitvi. Nagrado in priznanja bodo podelili v petek v Moderni galeriji.