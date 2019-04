Slovenija z 81,6 odstotka zaposlenih novih diplomantov na 15. mestu v Evropi

Ljubljana, 10. aprila - Raziskava o deležu zaposlenih novih diplomantov v Evropi, ki jo je opravil TheKnowledgeAcademy.com razkriva, da so posamezne države napredovale in se približale cilju, to je 82-odstotni zaposljivosti novih diplomantov do leta 2020. Slovenija je napredovala za sedem mest in je z 81,6 odstotka zaposlenih mladih diplomantov na 15. mestu.