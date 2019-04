Na neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost o programu Obzorje Evropa

Bukarešta, 3. aprila - V Bukarešti je bilo danes neformalno srečanje ministrov za konkurenčnost oz. raziskave, ki sta se ga udeležila tudi državni sekretar na ministrstvu za izobraževanje Jernej Štromajer in generalni direktor direktorata za znanost Tomaž Boh. Udeleženci so med drugim obravnavali vzpostavitev krovnega programa za raziskave in inovacije Obzorje Evropa.