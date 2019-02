Članice EU dosegle kompromis glede Severnega toka 2

Bruselj/Berlin/Pariz, 8. februarja - Stalni predstavniki držav članic EU so danes v Bruslju dosegli dogovor o skupnem stališču do sprememb direktive o plinu, ki je pomembna za razvoj projekta Severni tok 2. To bo omogočilo začetek pogajanj komisije s parlamentom, s čimer želi Bruselj postaviti skupna pravila za plinovode, ki v EU prihajajo iz tretjih držav.