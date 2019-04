AI: Število usmrtitev po svetu lani drastično upadlo

London/Ljubljana, 10. aprila - Število usmrtitev na globalni ravni se je lani zmanjšalo za 31 odstotkov in je bilo na najnižji ravni v zadnjem desetletju, v letnem poročilu izpostavlja mednarodna nevladna organizacija Amnesty International (AI). Kot ocenjujejo, upad usmrtitev dokazuje, da so tudi države, za katere si to ne bi mislili, uvidele, da smrtna kazen ni odgovor.