Letno poročilo o človekovih pravicah ZDA kritično do Rusije, Kitajske in Irana

Washington, 13. marca - Ameriški State Departmenta je v letnem poročilu o človekovih pravicah po svetu še posebej kritičen do Irana, Rusije in Kitajske, pa tudi Venezuele. Organizacije za človekove pravice so medtem kritične do ZDA, ker vprašanje človekovih pravic za sedanjo vlado ni prioriteta. Glede Slovenije med drugim navajajo problem vračanja premoženja Judom.