Večer o zmagovalcih prisluškovalnih razkritij (10. 4.)

Maribor, 9. aprila - Uroš Esih v komentarju Prisluškovalni triumf piše, da ima zgodba z najnovejšimi arbitražnimi prisluškovalnimi razkritji v Sloveniji veliko zmagovalcev in nobenega poraženca. Med prvimi so predsednik vlade Marjan Šarec, komercialna televizija, ki se lahko pohvali z zgodbo, ki odmeva, in Sova, ki pod novim vodstvom žanje medijsko obveščevalne uspehe.