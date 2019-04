Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 4.)

Ljubljana, 9. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes obširno poročale o objavi v slovenskih medijih, da je Hrvaška skušala preprečiti objavo informacije o prisluhih med arbitražo na POP TV in hrvaških odzivih na to. Poročale pa so tudi o poslovanju družbe Sparkasse v Sloveniji in srečanju predsednikov parlamentov držav EU na Dunaju.