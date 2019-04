Hrvaška obveščevalna služba zanika poročanje POP TV

Zagreb, 9. aprila - Hrvaška varnostno-obveščevalna agencija (SOA) je danes sporočila, da so navedbe portala 24ur.com, ki se nanašajo na SOA, "neresnične in tendenciozen konstrukt". Kot so izpostavili, gre za nadaljevanje medijske kampanje posameznih medijev v Bosni in Hercegovini, s katero so želeli kompromitirati agencijo SOA in Hrvaško.