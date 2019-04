Pinterest naj bi z IPO zbral do 1,5 milijarde dolarjev

Washington, 8. aprila - Družbeno omrežje Pinterest namerava z javno ponudbo delnic (IPO) zbrati do 1,5 milijarde dolarjev. Z vrednostjo delnic, postavljeno med 15 in 17 dolarjev, bi vrednost celotne družbe dosegla 11 milijard dolarjev. To je približno milijardo manj od dosedanjih ocen vrednosti podjetja.