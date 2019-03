Lyftove delnice z uspešnim začetkom trgovanja

New York, 29. marca - Na newyorški borzi Nasdaq so danes začeli trgovati z delnicami kalifornijskega ponudnika tehnološke platforme za prevoze Lyft. Ta je pred tem v prvi javni prodaji delnic (IPO) ceno za delnico določil pri 72 dolarjih in tako zbral okoli 2,3 milijarde dolarjev. Na začetku trgovanja so se delnice nato podražile za petino.