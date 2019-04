Umetnost sooblikuje urbani prostor

Maribor, 8. aprila - Maribor ima identificiranih nekaj več kot 380 umetniških upodobitev, spomenikov in skulptur v javnem prostoru. Po navedbah Umetnostne galerije Maribor (UGM) je treba temu področju posvetiti ustrezno pozornost in ga vključiti v trajnostno in sistematično ureditev urbanega prostora in utripa mesta. Danes so o tem spregovorili v Vetrinjskem dvoru.