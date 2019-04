Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Tuje tiskovne agencije so danes poročale o ugrabljenem ljubljanskem avtobusu, nezakonitih prestopih meje v Sloveniji in odzivu predsednika Boruta Pahorja na prisluškovanje Hrvaške v postopku arbitraže. Poročale so tudi o protestni noti Madžarske zaradi naslovnice Mladine in prvem nanosatelitu, ki ga bo v vesolje poslala Slovenija.