Delo o vprašanjih ob razkritju vira prisluhov (5. 4.)

Ljubljana, 5. aprila - Suzana Kos v komentarju Sprenevedanje piše o različnih vprašanjih, ki so se postavili ob razkritju, da so Sloveniji v postopku arbitraže prisluškovali hrvaški obveščevalci. Meni, če so to informacijo lansirali sosedje, se za tem za Slovenijo ne more skrivati dober namen. Če gre za obračun med Hrvaško in BiH, je za nas to manj pomembno.