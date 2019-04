Sodišče podaljšalo pripor za osumljenca poskusa zavarovalniške goljufije

Ljubljana, 5. aprila - Okrožno sodišče v Ljubljani je do 6. junija podaljšalo pripor za 29-letnika in 21-letnico zaradi suma poskusa zavarovalniške goljufije. Štirje osumljenci iz Ljubljane so pri petih zavarovalnicah sklenili zavarovalne police za nezgodno in življenjsko zavarovanje ter nato zahtevali odškodnino, ko si je 21-letnica namerno odrezala roko nad zapestjem.