S podelitvijo nagrad se zaključuje 49. Teden slovenske drame

Kranj, 8. aprila - V Prešernovem gledališču Kranj se bo drevi ob 20. uri s podelitvijo nagrad sklenil 49. Teden slovenske drame. Ta je od 27. marca ponudil sedem predstav v tekmovalnem in po štiri predstave v spremljevalnem in mednarodnem programu, bogat je bil tudi dodatni program. Drevi bodo razglasili najboljše predstave in nova slovenska dramska besedila.