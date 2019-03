Poznič: Teden slovenske drame je tudi praznik slovenske besede in naroda

Kranj, 27. marca - V Prešernovem gledališču Kranj se je nocoj slavnostno začel 49. Teden slovenske drame. Kot je v uvodu izpostavil minister za kulturo Zoran Poznič, to ni le festival gledališča in gledališčnikov, ampak je praznik slovenske besede, slovenskega naroda, naše zgodovine in prihodnosti.