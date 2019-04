Gorenje v prodajo družbe Gorenje Tiki

Velenje, 5. aprila - Velenjsko Gorenje bo v prihodnjih tednih objavilo javni razpis za prodajo hčerinske družbe Gorenje Tiki iz Stare Pazove. Skupaj z družbo bodo prodali tudi blagovno znamko Tiki, so povedali v Gorenju. Pričakujejo interes več družb iz panoge proizvodnje in prodaje grelnikov za vodo in klimatskih ter prezračevalnih naprav.