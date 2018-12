Gorenje Surovina v roke Rastoderjevi družbi Eko Surovina

Velenje, 20. decembra - Velenjsko Gorenje je danes z družbo Eko Surovina, ki je v lasti Izeta Rastoderja, podpisalo pogodbo o prodaji 100-odstotnega deleža družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb, so prek spletnih strani Ljubljanske borze sporočili iz Gorenja. Vrednosti posla, do katerega je prišlo v okviru dezinvestiranja nestrateških naložb, niso razkrili.