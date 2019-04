Življenjska doba po svetu višja za 5,5 leta

Ženeva, 4. aprila - Pričakovana življenjska doba v svetu se je od leta 2000 do leta 2016 po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) zvišala za pet let in pol. Ob tem v organizaciji opozarjajo na neenakost dohodkov in dostopa do zdravstvene oskrbe, zaradi česar mnogi umirajo prezgodaj, poroča francoska tiskovna agencija AFP.